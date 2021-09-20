Березуцкий заявил, что Заболотный провёл великолепный матч со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий оценил игру нападающего команды Антона Заболотного в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

«На мой взгляд, Заболотный сыграл просто великолепно. Естественно, получение двух жёлтых карточек — это не очень хорошо. Но ничего страшного», — сказал Березуцкий в эфире «Матч ТВ»

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Заболотного на 81-й минуте. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

Армейцы набрали 13 очков и поднялись на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с десятью очками в активе находится на девятой строчке.

Ранее Березуцкий назвал матч со «Спартаком» очень тяжёлым для ЦСКА.