Березуцкий назвал матч со «Спартаком» очень тяжёлым для ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий считает, что матч восьмого тура Российской премьер-лиги со «Спартаком» был до первой ошибки.

«Тяжёлые погодные условия, матч был очень тяжёлый — до первой ошибки. Очень рад, что её совершили не мы, а «Спартак», — цитирует Березуцкого «Спорт-Экспресс».

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Заболотного на 81-й минуте. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с десятью очками в активе находится на девятой строчке.

Ранее фанаты «Спартака» заявили, что футболисты в очередной раз опозорили имя клуба.