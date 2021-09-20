Фанаты «Спартака» заявили, что футболисты в очередной раз опозорили имя клуба

Объединение болельщиков московского «Спартака» выступило с критикой игроков команды после поражения от столичного ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» проиграл в дерби. В матче года, который команда обязана выигрывать. Своими действиями на поле вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба. Задумайтесь, в спорте нет вчерашнего дня!» — написано в заявлении «Фратрии» в Twitter.

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Заболотного на 81-й минуте. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».

ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с десятью очками в активе находится на девятой строчке.

Ранее агент главного тренера «Спартака» Руя Витории высказался о возможной отставке специалиста.