Фанаты «Спартака» заявили, что футболисты в очередной раз опозорили имя клуба
«Спартак» проиграл в дерби. В матче года, который команда обязана выигрывать. Своими действиями на поле вы в очередной раз опозорили великое имя нашего клуба. Задумайтесь, в спорте нет вчерашнего дня!» — написано в заявлении «Фратрии» в Twitter.
ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Заболотного на 81-й минуте. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена».
ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» с десятью очками в активе находится на девятой строчке.
Ранее агент главного тренера «Спартака» Руя Витории высказался о возможной отставке специалиста.