Агент Витории: не знаю, может ли Руй уйти из «Спартака»

Мохаммед Афзал, агент главного тренера московского «Спартака» Руя Витории, ответил на вопрос об отставке специалиста после поражения от столичного ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Я ничего не знаю, у меня нет никаких новостей. Игра только закончилась, и пока мне нечего сказать. Подождите один час, хорошо?» — цитирует Афзала «РБ Спорт».

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Заболотного на 81-й минуте.

Витория возглавляет «Спартак» с июня этого года. Под его руководством команда одержала всего лишь три победы и занимает девятое место в РПЛ, набрав десять очков.

Ранее Витория поделился мнением о реализации команды после поражения от ЦСКА.