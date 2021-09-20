Агент Витории: не знаю, может ли Руй уйти из «Спартака»

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Мохаммед Афзал, агент главного тренера московского «Спартака» Руя Витории, ответил на вопрос об отставке специалиста после поражения от столичного ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Я ничего не знаю, у меня нет никаких новостей. Игра только закончилась, и пока мне нечего сказать. Подождите один час, хорошо?» — цитирует Афзала «РБ Спорт».

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Заболотного на 81-й минуте. 

Витория возглавляет «Спартак» с июня этого года. Под его руководством команда одержала всего лишь три победы и занимает девятое место в РПЛ, набрав десять очков. 

Ранее Витория поделился мнением о реализации команды после поражения от ЦСКА.

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