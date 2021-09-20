Витория: невероятно, как футболисты «Спартака» не реализуют моменты

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория поделился мнением о реализации команды после поражения от столичного ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

«В футболе бывает, что хорошие игроки, команда ведёт игру, но не забивает. Мы превзошли ЦСКА в два раза по ударам, до этого — «Легию». Невероятно, как наши футболисты не реализуют моменты, но это футбол. У ЦСКА был просто удар, отскок — и всё. Это несправедливо. Но мы с этим сделать ничего не можем», — цитирует Виторию «Чемпионат».

По его словам, он верит в своих игроков, а армейцы были лучше в минувшей встрече только в отдельных эпизодах. Специалист также подчеркнул, что не жалеет по поводу своих решений относительно стартового состава команды.

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Заболотного на 81-й минуте. 

Витория возглавляет «Спартак» с июня этого года. Под его руководством команда одержала всего лишь три победы и занимает девятое место в РПЛ, набрав десять очков. 

Ранее Витория ответил на вопрос о возможной отставке с поста тренера «Спартака».

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