Витория ответил на вопрос о возможной отставке с поста тренера «Спартака»
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«По поводу моего положения: конечно, непросто. Непросто было с самого начала. Если говорить о слухах, ничего хорошего не будет. Мне надо просто наилучшим образом для «Спартака» выполнять свою работу. А слухи — часть нашей работы. Это нормально», — цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».
ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Заболотного на 81-й минуте.
Витория возглавляет «Спартак» с июня этого года. Под его руководством команда одержала всего лишь три победы и занимает девятое место в РПЛ, набрав 10 очков. Также его подопечные вылетели из Лиги чемпионов и стартовали с поражения в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что ЦСКА высмеял владельца красно-белых Леонида Федуна после победы над «Спартаком».