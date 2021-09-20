Витория ответил на вопрос о возможной отставке с поста тренера «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория высказался по поводу своей возможной отставки после поражения от столичного ЦСКА в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.
Витория ответил на вопрос о возможной отставке с поста тренера «Спартака»
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«По поводу моего положения: конечно, непросто. Непросто было с самого начала. Если говорить о слухах, ничего хорошего не будет. Мне надо просто наилучшим образом для «Спартака» выполнять свою работу. А слухи — часть нашей работы. Это нормально», — цитирует Виторию «Спорт-Экспресс».

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Заболотного на 81-й минуте. 

Витория возглавляет «Спартак» с июня этого года. Под его руководством команда одержала всего лишь три победы и занимает девятое место в РПЛ, набрав 10 очков. Также его подопечные вылетели из Лиги чемпионов и стартовали с поражения в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что ЦСКА высмеял владельца красно-белых Леонида Федуна после победы над «Спартаком».

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