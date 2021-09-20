ЦСКА высмеял Федуна после победы над «Спартаком»
- © РИА Новости / Александр Вильф
В Twitter-аккаунте армейцев опубликовали мем, который намекает, что Федун явно дал ложные обещания болельщикам относительно результатов команды.
«Когда обещал фанатам взять три очка против ЦСКА», — подписан снимок.
До этого корреспондент «Матч ТВ» сообщил, что Федун пообещал болельщикам победу над «Легией» в Лиге Европы и над ЦСКА в РПЛ. В итоге в обоих матчах «Спартак» проиграл.
Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об игре в матче ЦСКА — «Спартак».
Когда обещал фанатам взять 3 очка против ЦСКА…) pic.twitter.com/0YjW4bD2aE— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) September 20, 2021