ЦСКА высмеял Федуна после победы над «Спартаком»

Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА высмеяла владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна после матча восьмого тура Российской премьер-лиги.

В Twitter-аккаунте армейцев опубликовали мем, который намекает, что Федун явно дал ложные обещания болельщикам относительно результатов команды.

«Когда обещал фанатам взять три очка против ЦСКА», — подписан снимок.

До этого корреспондент «Матч ТВ» сообщил, что Федун пообещал болельщикам победу над «Легией» в Лиге Европы и над ЦСКА в РПЛ. В итоге в обоих матчах «Спартак» проиграл.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об игре в матче ЦСКА — «Спартак».