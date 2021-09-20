ЦСКА высмеял Федуна после победы над «Спартаком»

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Пресс-служба московского футбольного клуба ЦСКА высмеяла владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна после матча восьмого тура Российской премьер-лиги.
ЦСКА высмеял Федуна после победы над «Спартаком»
  • © РИА Новости / Александр Вильф

В Twitter-аккаунте армейцев опубликовали мем, который намекает, что Федун явно дал ложные обещания болельщикам относительно результатов команды. 

«Когда обещал фанатам взять три очка против ЦСКА», — подписан снимок. 

До этого корреспондент «Матч ТВ» сообщил, что Федун пообещал болельщикам победу над «Легией» в Лиге Европы и над ЦСКА в РПЛ. В итоге в обоих матчах «Спартак» проиграл.

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об игре в матче ЦСКА — «Спартак».

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