Губерниев о матче ЦСКА — «Спартак»: ни те ни другие ничего особо не умеют

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на победу ЦСКА над «Спартаком» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Игра была равна… Вообще, грустно смотреть за таким дерби… Ничего особо не умеют ни те ни другие. А те, кто когда-то умел, или уже сдали, или там совсем беда с мотивацией», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

По его мнению, сдержанный футбол в исполнении таких команд не приносит удовольствия зрителям.

«Одновременно можно готовить чай и читать глум на такой футбол в соцсетях», — добавил журналист.

ЦСКА обыграл «Спартак» со счётом 1:0 благодаря голу Антона Заболотного на 81-й минуте.

ЦСКА набрал 13 очков и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Спартак» (10 очков) находится на девятой строчке.

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что его команда превзошла «Спартак» в характере.