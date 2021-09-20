Березуцкий: ЦСКА был сильнее «Спартака» только характером, ничем более

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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о победе команды над столичным «Спартаком» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.
Березуцкий: ЦСКА был сильнее «Спартака» только характером, ничем более
  • РИА Новости

«Чем мы были сильнее «Спартака»? Только характером, ничем более. Игра была равной, до первой ошибки. Мы свой момент использовали, ребята проявили характер, и я этому очень рад», — сказал Березуцкий в эфире «Матч ТВ».

Он также назвал логичной смену схемы по ходу игры из-за ухода с поля полузащитника Яки Бийола. Кроме того, специалист объяснил, почему Бахтиёр Зайнутдинов играл в опорной зоне, а не на фланге, как обычно. По словам тренера, этот футболист может выступать практически на любой позиции.

«На мой взгляд, Заболотный сыграл просто великолепно. Естественно, получение двух жёлтых карточек — это не очень хорошо. Но ничего страшного. Эмоции от победы в качестве тренера абсолютно такие же, как и во времена игровой карьеры», —  добавил Березуцкий.

Ранее полузащитник ЦСКА Максим Мухин высказался о матче со «Спартаком».

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