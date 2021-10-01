Беспорядки в Марселе, сенсация в Варшаве и унижение в Глазго: чем запомнился второй тур группового этапа Лиги Европы

Матч между «Марселем» и «Галатасараем» был прерван из-за фанатских беспорядков. «Легия» сенсационно обыграла «Лестер» с минимальным счётом на глазах у бывшего главного тренера польской команды Станислава Черчесова. «Селтик» позволил четыре раза поразить свои ворота «Байеру» и стал самой пропускающей командой турнира. А ПСВ разгромил «Штурм» благодаря двум результативным передачам чемпиона мира 2014 года Марио Гётце. Чем запомнился второй тур группового этапа Лига Европы — в материале RT.

Преимущество «Лиона» и «Олимпиакоса»

«Лион» и «Олимпиакос» одержали схожие разгромные победы в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Обе команды забили в ворота соперника по три мяча и упрочили лидерство в турнирной таблице своих групп со стопроцентными показателями. Также игру в составе обеих во многом сделал один футболист. Французский коллектив более часа встречи не мог отличиться в домашнем противостоянии с уступающим в классе «Брондбю». Хозяева имели подавляющее преимущество: нанесли десять ударов в створ против нуля у гостей и дважды попали в каркас. Но воплотить его в счёт на табло удалось только благодаря Карлу Току Экамби. Камерунец оформил дубль за восемь минут, а в концовке ассистировал Уссему Ауару. Теперь в активе вингера значатся три гола в двух встречах группового этапа ЛЕ.

В свою очередь, чемпион Греции одержал куда более тяжёлую выездную победу над «Фенербахче». Подопечным Педру Мартинша сильно помог ранний гол Тикиньо, которого вывел на удар Георгиос Масурас. Открыв счёт, пирейцы отдали инициативу стамбульцам, но при первой возможности отвечали опасными контратаками. Эта тактика полностью себя оправдала, и во втором тайме Масурас оформил дубль и поставил точку.

Сенсациии от «Галатасарая» и «Легии»

А вот соперники «Локомотива» и «Спартака» по группам вновь сумели удивить болельщиков и вышли на первые места в своих квартетах. Так, «Галатасарай» на выезде отобрал очки у «Марселя» — 0:0. Пусть встреча закончилась без голов, она запомнилась фанатскими беспорядками. По ходу первого тайма поклонники гостей устроили на трибуне фаер-шоу, и судья Павел Рачковски вынужден был даже остановить игру. Успокаивать турецких хулиганов пришлось главному тренеру Фатиху Териму. К счастью, эмоции постепенно улеглись, и противостояние удалось довести до конца. А вот поразить ворота друг друга у соперников так и не вышло. Правда, ближе к финальному свистку хозяева заработали пенальти, но арбитр после совещания с коллегами на VAR его отменил. Теперь в активе стамбульцев четыре очка и ноль пропущенных мячей.

Не пропускает в ЛЕ пока и «Легия», которая вслед за «Спартаком» обыграла с минимальным счётом «Лестер». Единственный мяч на 31-й минуте провёл форвард сборной Азербайджана Махир Эмрели. Он совершил отбор на входе в чужую штрафную и нанёс точный удар низом в дальний угол. К слову отчётная встреча также запомнилась поведением фанатов. Польские болельщики перед игрой растянули огромный баннер с изображением человека в короне и надписью: «Преклони колено перед его величеством». Воочию наблюдал за их творчеством и бывший главный тренер варшавян Станислав Черчесов, который посетил матч в качестве VIP-гостя.

Разгром «Селтика»

Если «Галатасарай» и «Легия» продлили свои «сухие» серии в групповой стадии ЛЕ до 180 минут, то «Селтик» за две игры позволил соперникам отличиться целых восемь раз. Это с отрывом худший показатель турнира. Второе место в своеобразном антирейтинге занимают «Штурм», «Наполи» и «Ференцварош» (пять голов).

Коллектив из Глазго же умудрился пропустить по четыре от «Бетиса» и «Байера». И если в Севилье британцы сами трижды поразили чужие ворота, то на «Селтик Парк» в четверг так и не сумели огорчить леверкузенцев, хотя нанесли шесть ударов в створ. В составе победителей во второй встрече ЛЕ не ушёл с поля без мяча один из главных талантов немецкого футбола 18-летний Флориан Вирц. А разгром «Селтика» вкупе с поражением «Рейнджерс» от «Спарты» помогли России обойти Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА и подняться на девятое место.

Строгость женщины-судьи

Также отчётный игровой день второго по значимости еврокубка запомнился большим количеством удалений. Из 16 матчей сразу в шести судьи показывали футболистам красную карточку. При этом лишь в противостоянии «Наполи» и «Спартака» рефери сделал это дважды, изгнав с поля Мариу Руя и Максимилиано Кофрие.

В четырёх случаях наказание следовало за два «горчичника», и трижды арбитры выгоняли игроков напрямую. Например, это произошло в матче «Генк» — «Динамо». На 65-й минуте Даниэль Муньос Мехия нарушил правила в собственной штрафной и досрочно завершил встречу, а загребцы в большинстве без проблем разгромили оппонента — 3:0.

А «Мидтьюланн» серьёзно подвёл бразильский защитник Жозе Ферейра. В концовке игры с «Брагой» он получил прямую красную карточку. В результате гости, уступавшие к тому времени с минимальной разницей в счёте 1:2, пропустили и третий мяч. К слову обслуживала отчётный поединок женщина-судья из Франции Стефани Фраппар. Помимо удаления она назначила сразу три пенальти, два из которых были реализованы.

Победа ПСВ в меньшинстве

Любопытно, что одержать победу в итоге удалось только одной оставшейся в меньшинстве команде. Речь о ПСВ. Впрочем, к моменту, когда Ибраим Сангаре увидел перед собой второй «горчичник», эйндховенцы уверенно громили на выезде скромный «Штурм» — 4:1. Главным героем противостояния стал Марио Гётце. Чемпион мира-2014 вновь набрал пару баллов за результативность во встрече ЛЕ. На этот раз он дважды ассистировал партнёрам. А самым красивым голом отметился Филипп Макс, который нанёс точный и сильный удар метров с 30 после розыгрыша корнера.

Благодаря данной победе коллектив из Нидерландов теперь делит первую строчку в квартете B c «Монако». Монегаски, чьи цвета защищает Александр Головин, на выезде разошлись миром с «Реалом Сосьедад» — 1:1. Полузащитник сборной России вышел на замену на 65-й минуте и ничем особенным не запомнился.