«Монако» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» в матче ЛЕ

Короткая ссылка
«Монако» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА.
«Монако» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» в матче ЛЕ
  • Reuters

Игра, которая прошла на поле стадиона «Аноэта» в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 1:1.

Мячи забили Аксель Дисаси (16-я минута), Микель Мерино (53-я).

Александр Головин вышел на поле на 65-й минуте игры. Россиянин заменил Юссуфа Фофана. 

Главный судья матча Сергей Иванов из Ростова-на-Дону не показал ни одной карточки в ходе игры.

В параллельных матчах были зафиксированы следующие результаты:

«Лион» — «Брондбю» — 3:0.

«Антверпен» — «Айнтрахт» — 0:1.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным обыграл «Клермон» в матче Лиги 1.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить