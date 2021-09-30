«Монако» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» в матче ЛЕ
- Reuters
Игра, которая прошла на поле стадиона «Аноэта» в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 1:1.
Мячи забили Аксель Дисаси (16-я минута), Микель Мерино (53-я).
Александр Головин вышел на поле на 65-й минуте игры. Россиянин заменил Юссуфа Фофана.
Главный судья матча Сергей Иванов из Ростова-на-Дону не показал ни одной карточки в ходе игры.
В параллельных матчах были зафиксированы следующие результаты:
«Лион» — «Брондбю» — 3:0.
«Антверпен» — «Айнтрахт» — 0:1.
Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным обыграл «Клермон» в матче Лиги 1.