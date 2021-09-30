«Монако» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» в матче ЛЕ

«Монако» сыграл вничью с «Реал Сосьедад» в матче групповой стадии Лиги Европы УЕФА.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Аноэта» в Сан-Себастьяне, завершилась со счётом 1:1.

Мячи забили Аксель Дисаси (16-я минута), Микель Мерино (53-я).

Александр Головин вышел на поле на 65-й минуте игры. Россиянин заменил Юссуфа Фофана.

Главный судья матча Сергей Иванов из Ростова-на-Дону не показал ни одной карточки в ходе игры.

В параллельных матчах были зафиксированы следующие результаты:

«Лион» — «Брондбю» — 3:0.

«Антверпен» — «Айнтрахт» — 0:1.

Ранее сообщалось, что «Монако» с Головиным обыграл «Клермон» в матче Лиги 1.