«Монако» с Головиным обыграл «Клермон» в матче Лиги 1
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Встреча, проходившая на стадионе «Габриэль-Монпьед» в Клермон-Ферране, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
У «Монако» отличились Виссам Бен-Йеддер, Кевин Фолланд и Софьян Диоп. У хозяев мяч забил Мохамед Байо.
Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе, но был заменён в перерыве, не отметившись результативными действиями.
«Монако» набрал 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. У «Клермона» — девять очков и 15-я строчка.
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