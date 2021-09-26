«Монако» с Головиным обыграл «Клермон» в матче Лиги 1

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В рамках восьмого тура французской Лиги 1 «Монако» одержал победу над «Клермоном».
«Монако» с Головиным обыграл «Клермон» в матче Лиги 1
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Встреча, проходившая на стадионе «Габриэль-Монпьед» в Клермон-Ферране, завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

У «Монако» отличились Виссам Бен-Йеддер, Кевин Фолланд и Софьян Диоп. У хозяев мяч забил Мохамед Байо.

Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе, но был заменён в перерыве, не отметившись результативными действиями.

«Монако» набрал 11 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. У «Клермона» — девять очков и 15-я строчка.

Ранее Мбаппе пожаловался на то, что Неймар ему не пасует.

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