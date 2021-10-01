Смолов рассказал, почему «Локомотив» уступил «Лацио»

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал поражение в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА от «Лацио» (0:2).

«Думаю, что основным моментом стал второй пропущенный мяч с углового, потому что перед игрой мы готовились и уделяли внимание стандартам соперника», — цитирует Смолова «Матч ТВ».

По словам нападающего, он предупредил одноклубников, что перед подачей стандарта мяч, скорее всего, пойдёт на ближнюю штангу.

«Не разобрались, и второй мяч уже позволил «Лацио» контролировать игру, играть более спокойно, контролировать мяч», — добавил он.

В составе «Лацио» забитыми мячами отметились Тома Башич и Патрисио Габбарон.

Таким образом, итальянская команда набрала три очка и расположилась на втором месте в турнирной таблице группы E. «Локомотив» с одним баллом занимает четвёртую позицию.

Ранее московский «Спартак» победил итальянский «Наполи» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.