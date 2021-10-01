Каррера — об игре «Наполи» — «Спартак»: это великая победа
- AFP
- © Alexander Zemlianichenko Jr
«К сожалению, смотрел только второй тайм. Это великая победа! «Спартак» сыграл очень хорошо. Групповой этап — очень сложная стадия», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».
По словам итальянского специалиста, «Спартак» должен идти от игре к игре с мыслями только о победе. От подчеркнул, что матч третьего тура против английского «Лестера» будет крайне важным для столичного клуба.
«Спартак» примет «Лестер» в Москве 20 октября. Игра начнётся в 17:30 мск.
«Спартак» с тремя очками занимает второе место в группе С. Лидирует «Легия» (6 очков). «Наполи» (1) расположился на третьей позиции, «Лестер» (1) — на четвёртой.
Ранее двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Ринат Дасаев заявил, что красно-белые грамотно взаимодействовали на поле в матче с «Наполи».