Каррера — об игре «Наполи» — «Спартак»: это великая победа

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в прокомментировал победу красно-белых в матче второго тура группового стадии Лиги Европы УЕФА над «Наполи» (3:2).
Каррера — об игре «Наполи» — «Спартак»: это великая победа
  • AFP
  • © Alexander Zemlianichenko Jr

«К сожалению, смотрел только второй тайм. Это великая победа! «Спартак» сыграл очень хорошо. Групповой этап — очень сложная стадия», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

По словам итальянского специалиста, «Спартак» должен идти от игре к игре с мыслями только о победе. От подчеркнул, что матч третьего тура против английского «Лестера» будет крайне важным для столичного клуба.

«Спартак» примет «Лестер» в Москве 20 октября. Игра начнётся в 17:30 мск.

«Спартак» с тремя очками занимает второе место в группе С. Лидирует «Легия» (6 очков). «Наполи» (1) расположился на третьей позиции, «Лестер» (1) — на четвёртой.

Ранее двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» Ринат Дасаев заявил, что красно-белые грамотно взаимодействовали на поле в матче с «Наполи».

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