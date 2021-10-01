Дасаев считает, что «Спартак» показал хороший комбинационный футбол в игре с «Наполи»

Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Ринат Дасаев заявил, что красно-белые грамотно взаимодействовали на поле в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Наполи» (3:2).

«Спартак» победил за счёт того, что начала проходить комбинационная игра, атаки были довольно быстрые. Плюс вырисовывается коллектив. И наши ребята, и легионеры хорошо себя показали», — цитирует ТАСС вице-чемпиона Европы.

Он признался, что после первого мяча, который футболисты «Неаполя» забили на 12-й секунде матча, появилась тревога за «Спартак». Но она быстро прошла, когда московская команда начала играть лучше и смогла забить три мяча.

«В конце, конечно, пропустили второй мяч, но самое главное, что выиграли. Вот что значит, когда команде дают спокойно играть, зрители её поддерживают. Команде нужна просто поддержка», — сказал Дасаев.

В составе «Спартака» дублем отметился Квинси Промес (55-я, 90-я минуты). Ещё один гол за гостей забил Михаил Игнатов (80-я). У «Наполи» мячи забили Элиф Элмас (1-я минута) и Виктор Осимхен (90 + 4).

«Спартак» с тремя очками занимает второе место в группе С. Лидирует «Легия» (6 очков). «Наполи» (1) расположился на третьей позиции, «Лестер» (1) — на четвёртой.

Ранее главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал травму нападающего команды Эсекьеля Понсе в матче с «Наполи».