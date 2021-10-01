Россия поднялась на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА

Россия обошла Шотландию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и вышла на девятое место в рейтинге.

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

На этой неделе «Зенит» в матче Лиги чемпионов разгромил на своём поле «Мальмё» (4:0), одержав первую победу в текущем розыгрыше турнира.

«Спартак» в гостях переиграл «Наполи» (3:2) в групповой стадии Лиги Европы. Для красно-белых эта победа также стала первой в этом сезоне в еврокубках.

«Локомотив» не набрал ни одного очка на этой неделе, уступив на выезде «Лацио» (0:2) в игре ЛЕ.

Таким образом, Россия набрала 31,682 балла и поднялась на девятое место. У Шотландии коэффициент составляет 31,300.

Ранее сообщалось, что «Марсель» сыграл вничью с «Галатасараем» в матче ЛЕ.