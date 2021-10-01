«Марсель» сыграл вничью с «Галатасараем» в матче ЛЕ

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«Марсель» сыграл на своём поле вничью в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА «Галатасараем».
«Марсель» сыграл вничью с «Галатасараем» в матче ЛЕ
  • Reuters
  • © Eric Gaillard

Игра, которая прошла на поле стадиона «Велодром» в Марселе, завершилась со счётом 0:0.

Матч был приостановлен в концовке первого тайма из-за стычки фанатов команд на трибуне стадиона. Турецкие и французские ультрас бросали друг в друга файеры. Главный арбитр встречи Павел Рачковски из Польши был вынужден остановить игру на 10 минут. После того, как конфликт был улажен, матч продолжился.

Ранее сообщалось, что «Вест Хэм» одержал победу над «Рапидом» в Лиге Европы.

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