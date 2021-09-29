Джикия отреагировал на возможный трансфер в «Наполи»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал информацию о возможном интересе со стороны «Наполи».

«Это только писали. Не верьте всему, что пишут, пожалуйста», — цитирует Джикию «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что 27-летний футболист летом контактировал со скаутской службой «Наполи».

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» восемь матчей и отметился одной голевой передачей. Transfermarkt оценивает его стоимость в €9 млн.

Ранее Джикия поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы против итальянского «Наполи».