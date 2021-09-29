Джикия рассказал о волнении перед матчем с «Наполи»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Европы против итальянского «Наполи».

«Настроение хорошее. Приехали в Неаполь и готовы к матчу. Напряжения нет. Есть небольшое игровое волнение. Мы все прекрасно знаем, что «Наполи» — серьёзный соперник, надо со всей серьёзностью отнестись к предстоящей встрече и выполнить то, чего от нас потребует главный тренер», — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».

Матч «Наполи» — «Спартак» состоится 30 сентября. Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Начало игры — в 19:45 мск.

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