Смолов — об отказе Дзюбы играть за сборную: никак не отношусь к его решению

Форвард сборной России и московского «Локомотива» Фёдор Смолов прокомментировал отказ нападающего «Зенита» из Санкт-Петербурга Артёма Дзюбы от приглашения в национальную команду.

«Никак не отношусь к его решению. Я не Артём Дзюба, я здесь. Конечно, хочется, чтобы сборная была в сильнейшем составе. Но это его решение», — цитирует Смолова РИА Новости.

Напомним, Дзюба не был вызван в национальную команду на сентябрьские игры отбора чемпионата мира — 2022. Потом форвард «Зенита» отказался от приглашения в сборную на октябрьские матчи, сославшись на плохую физическую форму.

8 октября сборная России встретится со Словакией в Казани, а 11-го числа сыграет со Словенией в Мариборе.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в национальную команду.