Смолов — об отказе Дзюбы играть за сборную: никак не отношусь к его решению
- Reuters
«Никак не отношусь к его решению. Я не Артём Дзюба, я здесь. Конечно, хочется, чтобы сборная была в сильнейшем составе. Но это его решение», — цитирует Смолова РИА Новости.
Напомним, Дзюба не был вызван в национальную команду на сентябрьские игры отбора чемпионата мира — 2022. Потом форвард «Зенита» отказался от приглашения в сборную на октябрьские матчи, сославшись на плохую физическую форму.
8 октября сборная России встретится со Словакией в Казани, а 11-го числа сыграет со Словенией в Мариборе.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал отказ Дзюбы от вызова в национальную команду.