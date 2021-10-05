Карпин заявил, что не намерен заставлять Дзюбу играть за сборную

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал отказ нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы от вызова в национальную команду.
Карпин заявил, что не намерен заставлять Дзюбу играть за сборную
  • РИА Новости

«Не считаю, что кого-то нужно заставлять играть за сборную. Нет так нет. Если кто-то не хочет или не может — то и не надо. Дзюба бы помог сборной. Поэтому он и был в расширенном списке», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

По словам тренера, он не обсуждал с Российским футбольным союзом и «Зенитом» отказ Дзюбы от приглашения в сборную.

Напомним, Дзюба не был вызван в национальную команду на сентябрьские игры отбора чемпионата мира — 2022. Потом форвард «Зенита» отказался от приглашения в сборную на октябрьские матчи, сославшись на плохую физическую форму.

8 октября сборная России встретится со Словакией в Казани, а 11-го числа сыграет со Словенией в Мариборе.

Ранее бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал решение Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду.

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