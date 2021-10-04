Газзаев раскритиковал Дзюбу за отказ от вызова в сборную России

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Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал решение нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Газзаев раскритиковал Дзюбу за отказ от вызова в сборную России
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Мне сложно это объяснить. Впервые я сталкиваюсь с такой ситуацией, когда футболист отказывается от вызова в национальную команду. Это событие, честь, к которым стремится каждый. Артём вроде бы сказал, что не готов играть в национальной команде из-за своего состояния, но не игрок должен определять состояние, а тренер и медицинский штаб. Футболист должен приехать в расположение команды — и уже там решается, почему он не может выступать в команде», — приводит слова Газзаева с пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» РИА Новости.

По мнению тренера, Дзюба мог бы помочь сборной России в предстоящих встречах.

«Если футболист общается с национальной командой через прессу, поддерживаю мнение Олега Романцева, что он не должен привлекаться в сборную», — сказал он.

Напомним, Дзюба не был вызван в национальную команду на сентябрьские игры отбора чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал попадание Дзюбы в расширенный состав национальной команды на матчи ЧМ-2022 со Словенией и Словакией.

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