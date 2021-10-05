Calciomercato: Миранчук намерен покинуть «Аталанту» из-за недостатка игровой практики

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Российский полузащитник клуба чемпионата Италии по футболу «Аталанта» Алексей Миранчук собирается поменять команду этой зимой.
Calciomercato: Миранчук намерен покинуть «Аталанту» из-за недостатка игровой практики
  • globallookpress.com

«Если Миранчук не будет получать больше игрового времени, то футболист в январе, скорее всего, покинет клуб», — сообщает Calciomercato.

25-летний хавбек провёл за «Аталанту» в сезоне-2021/22 пять матчей во всех турнирах, отметившись голевой передачей. В общей сложности Миранчук отыграл 155 минут за итальянский клуб в текущем сезоне.

Ранее Миранчук заявил, что у него отличный настрой перед матчами за сборную.

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