Алексей Миранчук заявил, что у него отличный настрой перед матчами за сборную

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук поделился эмоциями после прибытия в расположение сборной России по футболу.

По его признанию, он не сразу понял, почему все партнёры по команде надели штаны или бриджи, а он сам — шорты.

«Чувствую себя отлично. Не могу сказать, как буду чувствовать себя на поле, потому что не играл какое-то количество матчей. Настрой отличный. Надо брать свои очки, побеждать и делать своё дело», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале сборной России.

Напомним, что 8 октября сборная России встретится со Словакией в Казани, а 11-го числа сыграет со Словенией в Мариборе.

После шести туров отборочного турнира национальная команда занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками, уступая Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что сборная России начала подготовку к матчам отбора ЧМ-2022.