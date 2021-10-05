Алексей Миранчук заявил, что у него отличный настрой перед матчами за сборную
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По его признанию, он не сразу понял, почему все партнёры по команде надели штаны или бриджи, а он сам — шорты.
«Чувствую себя отлично. Не могу сказать, как буду чувствовать себя на поле, потому что не играл какое-то количество матчей. Настрой отличный. Надо брать свои очки, побеждать и делать своё дело», — сказал Миранчук в видео на YouTube-канале сборной России.
Напомним, что 8 октября сборная России встретится со Словакией в Казани, а 11-го числа сыграет со Словенией в Мариборе.
После шести туров отборочного турнира национальная команда занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками, уступая Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.
Ранее сообщалось, что сборная России начала подготовку к матчам отбора ЧМ-2022.