Сборная России начала подготовку к матчам отбора ЧМ-2022

Сборная России начала подготовку к матчам отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года со Словакией и Словенией.

Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

#НашиПарни хоть и не в полном составе, но уже начали работу в Новогорске!



Приезд футболистов, квизы, карточки FIFA 22 и первая тренировка в тренажером зале – смотрите в новом видео! — Сборная России (@TeamRussia) October 4, 2021

Напомним, что 8 октября сборная России встретится со Словакией в Казани, а 11-го числа сыграет со Словенией в Мариборе.

После шести туров отборочного турнира национальная команда занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками, уступая Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин из-за травмы пропустит матчи отбора ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.