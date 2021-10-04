Сборная России начала подготовку к матчам отбора ЧМ-2022
- @TeamRussia
Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
#НашиПарни хоть и не в полном составе, но уже начали работу в Новогорске!— Сборная России (@TeamRussia) October 4, 2021
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Напомним, что 8 октября сборная России встретится со Словакией в Казани, а 11-го числа сыграет со Словенией в Мариборе.
После шести туров отборочного турнира национальная команда занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками, уступая Хорватии по разности забитых и пропущенных мячей.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин из-за травмы пропустит матчи отбора ЧМ-2022 со Словакией и Словенией.