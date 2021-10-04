Головин из-за травмы не сыграет со Словакией и Словенией
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Как сообщает пресс-служба национальной команды, полузащитник прошёл медицинское обследование, по итогам которого было подтверждено повреждение мышцы бедра.
Напомним, что россиянин получил травму во встрече девятого тура французской Лиги 1 с «Бордо».
8 октября сборная России встретится в Казани со Словакией, а 11-го числа сыграет в Мариборе со Словенией.
Ранее полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России вместо Головина.