Головин из-за травмы не сыграет со Словакией и Словенией

Хавбек «Монако» и национальной команды России Александр Головин из-за травмы пропустит игры отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со сборными Словакии и Словении.

Как сообщает пресс-служба национальной команды, полузащитник прошёл медицинское обследование, по итогам которого было подтверждено повреждение мышцы бедра.

Напомним, что россиянин получил травму во встрече девятого тура французской Лиги 1 с «Бордо».

8 октября сборная России встретится в Казани со Словакией, а 11-го числа сыграет в Мариборе со Словенией.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов вызван в сборную России вместо Головина.