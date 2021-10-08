Жена Карпина рассказала, почему исполнила песню «Валера» на фоне мечети

Короткая ссылка
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала, почему спела песню «Валера» перед матчем седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
Жена Карпина рассказала, почему исполнила песню «Валера» на фоне мечети
  • © РФС

«Всё получилось спонтанно, просто гуляли с друзьями, любовались красотами и решили спеть на фоне мечети. Естественно, никакой религиозной привязки нет. Просто выбрали главный символ Казани. Сама песня символична», — приводит слова Дарьи Карпиной «РБ Спорт».

Жена Карпина также рассказала о реакции тренера на песню.

«Просто посмеялся. Прислал смайлики», — сказала она.

Дарья Карпина опубликовала в сториз на своей странице в Instagram видео, на котором исполняет песню на фоне одной из мечетей Казани.

Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин назвал бессмысленным решение Карпина запретить игрокам сборной России сладкое.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить