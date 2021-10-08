Жена Карпина рассказала, почему исполнила песню «Валера» на фоне мечети

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала, почему спела песню «Валера» перед матчем седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

«Всё получилось спонтанно, просто гуляли с друзьями, любовались красотами и решили спеть на фоне мечети. Естественно, никакой религиозной привязки нет. Просто выбрали главный символ Казани. Сама песня символична», — приводит слова Дарьи Карпиной «РБ Спорт».

Жена Карпина также рассказала о реакции тренера на песню.

«Просто посмеялся. Прислал смайлики», — сказала она.

Дарья Карпина опубликовала в сториз на своей странице в Instagram видео, на котором исполняет песню на фоне одной из мечетей Казани.

Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин назвал бессмысленным решение Карпина запретить игрокам сборной России сладкое.