Жена Карпина рассказала, почему исполнила песню «Валера» на фоне мечети
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«Всё получилось спонтанно, просто гуляли с друзьями, любовались красотами и решили спеть на фоне мечети. Естественно, никакой религиозной привязки нет. Просто выбрали главный символ Казани. Сама песня символична», — приводит слова Дарьи Карпиной «РБ Спорт».
Жена Карпина также рассказала о реакции тренера на песню.
«Просто посмеялся. Прислал смайлики», — сказала она.
Дарья Карпина опубликовала в сториз на своей странице в Instagram видео, на котором исполняет песню на фоне одной из мечетей Казани.
Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.
Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин назвал бессмысленным решение Карпина запретить игрокам сборной России сладкое.