Аршавин назвал бессмысленным решение Карпина запретить сладкое игрокам сборной России

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о решении главного тренера национальной команды Валерия Карпина запретить игрокам употреблять сладкое.

«Для меня это бессмысленная акция. Если игрок хочет сладкого, он пойдёт в номер и съест шоколад. Тем более что в клубах может и не быть таких запретов. Если футболист профессионал, то он сам знает, что ему нужно, а что нет. У меня никаких не было ограничений», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

8 октября сборная России проведёт матч седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.

Национальная команда занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее полузащитник сборной России Далер Кузяев высказался о запрете сладкого в сборной России.