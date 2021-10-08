Аршавин назвал бессмысленным решение Карпина запретить сладкое игрокам сборной России

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о решении главного тренера национальной команды Валерия Карпина запретить игрокам употреблять сладкое.
Аршавин назвал бессмысленным решение Карпина запретить сладкое игрокам сборной России
  • © РФС

«Для меня это бессмысленная акция. Если игрок хочет сладкого, он пойдёт в номер и съест шоколад. Тем более что в клубах может и не быть таких запретов. Если футболист профессионал, то он сам знает, что ему нужно, а что нет. У меня никаких не было ограничений», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

8 октября сборная России проведёт матч седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией. Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало игры — в 21:45 мск.

Национальная команда занимает второе место в турнирной таблице группы H с 13 очками, уступая Хорватии по дополнительным показателям.

Ранее полузащитник сборной России Далер Кузяев высказался о запрете сладкого в сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить