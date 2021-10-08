Сафонов выйдет в стартовом составе сборной России на матч со Словакией

Стал известен состав сборной России по футболу на матч со Словакией в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года.

@TeamRussia

Twitter

С первых минут на поле появятся Матвей Сафонов, Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Сергей Терехов, Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Александр Ерохин, Зелимхан Бакаев, Фёдор Смолов и Арсен Захарян. Встреча России со Словакией состоится 8 октября на стадионе «Казань Арена». Начало игры — в 21:45 мск. Ранее экс-игрок национальной команды Александр Мостовой назвал сборную России фаворитом в матче против сборной Словакии. Кузяев — капитан, Захарян, Смолов и Бакаев в атаке!



Состав сборной России на матч против Словакии!#НашиПарни#РоссияСловакияpic.twitter.com/ekJ03CC9Tu — Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021