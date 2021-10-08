Мостовой назвал сборную России фаворитом в матче против сборной Словакии

Короткая ссылка
Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой назвал национальную команду фаворитом в матче против сборной Словакии.
Мостовой назвал сборную России фаворитом в матче против сборной Словакии
  • © РФС

«Фаворит, скорее всего, мы — всё-таки дома играем. Словаков месяц не видели, так что Россия — это небольшой, но фаворит за счёт своего поля и болельщиков. У Словакии последний шанс. Если они проигрывают, то всё, дальше могут уже не играть», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, россияне могут выиграть в один мяч или же будет ничья, так как у словаков тоже нормальная команда.

Ранее футбольный эксперт Андрей Малосолов в беседе с телеканалом «360» выразил мнение о предстоящем матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить