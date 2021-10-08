Мостовой назвал сборную России фаворитом в матче против сборной Словакии

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой назвал национальную команду фаворитом в матче против сборной Словакии.

«Фаворит, скорее всего, мы — всё-таки дома играем. Словаков месяц не видели, так что Россия — это небольшой, но фаворит за счёт своего поля и болельщиков. У Словакии последний шанс. Если они проигрывают, то всё, дальше могут уже не играть», — заявил он в беседе с НСН.

По его мнению, россияне могут выиграть в один мяч или же будет ничья, так как у словаков тоже нормальная команда.

Ранее футбольный эксперт Андрей Малосолов в беседе с телеканалом «360» выразил мнение о предстоящем матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными России и Словакии.