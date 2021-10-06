Глушаков покинул расположение сборной России по футболу

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Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков покинул расположение сборной России по футболу.
Глушаков покинул расположение сборной России по футболу
  • РИА Новости

«После завершения вечерней тренировки стало очевидно, что Глушаков не сможет полноценно готовиться к октябрьским отборочным матчам ЧМ-2022 с командами Словакии и Словении. 34-летний полузащитник уже покинул базу в Новогорске и продолжит восстановление в расположении «Химок», — сообщает пресс-служба национальной команды.

По словам врача сборной Владимира Хайтина, повреждение, которое Глушаков получил ранее в «Химках», не позволит полузащитнику сыграть за сборную в ближайших матчах.

«Нашим медицинским штабом были приложены все усилия. Игрок прошёл курс терапии, но с учётом того дискомфорта, который испытывает Денис, стало понятно, что он не сможет продолжить подготовительный сбор», — сказал Хайтин.

Глушаков досрочно завершил тренировку сборной 5 октября из-за небольших повреждений.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал физическое состояние Глушакова.

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