Спорное решение от Карасёва в Милане и впечатляющий камбэк в Турине: как Испания и Франция вышли в финал Лиги наций

Испания и Франция вышли в финал второго в истории розыгрыша Лиги наций. Действующие чемпионы мира совершили невероятный камбэк в противостоянии с Бельгией. В первом тайме они пропустили два безответных мяча, но после перерыва отличились трижды. Подопечные Луиса Энрике оказались сильнее Италии благодаря дублю Феррана Торреса. Одним из ключевых моментов матча стало удаление Леонардо Бонуччи российским судьёй Сергеем Карасёвым.

Конец рекордной серии Италии

Сборная Италии после победы на чемпионате Европы горела желанием выиграть и Лигу наций, тем более решающие матчи турнира проходили на её территории. Однако шагнуть дальше полуфинала скуадра адзурра не удалось. Непреодолимым препятствием на пути фаворита стала Испания, которая сумела взять реванш за обидное поражение в серии пенальти в полуфинале первенства континента.

Впрочем, одним из главных героев противостояния стал российский судья Сергей Карасёв. Он получил, пожалуй, одно из самых важных назначений в карьере и блестяще справился со своей работой. Более того, в конце первого тайма он не побоялся удалить самого Леонардо Бонуччи. Первую жёлтую карточку опытнейший защитник получил за споры с рефери, а вторую — за удар локтем в лицо Серхио Бускетсу. Футболист вместе с партнёрами попытался убедить Карасёва, что нарушение недостойно горчичника, но тот своего решения не изменил.

К этому моменту хозяева уже уступали с минимальным счётом. На протяжении всей встречи у них мало что получалось в атаке. А на правом краю обороны Джованни Ди Лоренцо не справлялся с быстрым Микелем Оярсабалем. В результате уже на 17-й минуте он выполнил результативную подачу на Феррана Торреса. В добавленное к первому тайму время ситуация повторилась. Футболист «Манчестер Сити» снова отличился с передачи Оярсабаля.

После перерыва итальянцам требовалось забивать дважды, но у них по-прежнему ничего не клеилось в созидании, и скорее гости могли довести дело до разгрома. И лишь в концовке подопечные Манчини сократили отставание благодаря грубейшей ошибке Йереми Пино, неаккуратно скинувшего мяч назад партнёру. Лоренцо Пеллегрини после паса Федерико Кьезы поражал уже пустой створ.

Впрочем, реальных шансов спастись больше у команды не было. Таким образом, она не только лишилась возможности выиграть Лигу наций, но и прервала рекордную 37-матчевую серию без поражений во всех турнирах, которая длилась с сентября 2018-го. Более того, итальянцы потерпели первое поражение в домашней официальной встрече с 1999 года. После финального свистка им оставалось лишь обвинять во всём Карасёва. Например, по мнению Манчини, Бонуччи не должен был получать ни одну из карточек. А Кьеза заявил, что никогда не видел такой бессмысленной жёлтой.

Испанцы же с удовольствием отпраздновали победу над принципиальным соперником. К слову, 83 минуты в их составе провёл совсем юный полузащитник «Барселоны» Гави. Он лишь в текущем сезоне дебютировал в стане каталонцев, но неожиданно получил вызов в сборную. А попадание в основной состав на такой важный матч стало огромным сюрпризом для болельщиков. Так, в возрасте 17 лет и 62 дней Гави стал самым молодым футболистом в истории «красной фурии», переписав рекорд Анхеля Субьеты, который держался с 1936-го.

Несостоявшаяся месть Бельгии

В другом полуфинальном противостоянии сошлись действующие призёры чемпионата мира. Франция в 2018-м завоевала в России золото, а Бельгия довольствовалась бронзой. Причём команды тогда также встретились в полуфинале, и трёхцветные одержали победу с минимальным счётом. Спустя три года у подопечных Роберто Мартинеса появилась великолепная возможность взять реванш.

Как и в первом поединке, одна из сторон обеспечила себе комфортное преимущество уже к перерыву. «Красные дьяволы» должны были открывать счёт ещё на четвёртой минуте, но Уго Льорис чудом парировал удар Кевина Де Брёйне в упор. В дальнейшем игра выровнялась, и французы даже на некоторое время завладели инициативой. Они пытались искать бреши в уязвимой обороне соперника с помощью длинных забросов на ход Кариму Бензема и Килиану Мбаппе. Однако извлечь из этого удалось лишь пару не самых опасных ударов.

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Бельгийцы же к середине тайма пришли в себя и окончательно забрали мяч под свой контроль, разыгрывая комбинации прямо на подходах к чужой штрафной. И гол не заставил себя долго ждать. Янник Карраско принял мяч на левом фланге, обманул Бенжамена Павара и неожиданно пробил в ближний угол. Снаряд с небольшим рикошетом залетел в сетку.

А вскоре преимущество коллектива удвоил Ромелу Лукаку. После отличной передачи Де Брёйне из глубины он легко оттёр корпусом защитника и сильно пробил в девятку с достаточно острого угла. Льорис в данной ситуации спасти партнёров не сумел. А для форварда этот мяч стал 68-м в составе сборной.

После такого первого тайма казалось, что шансов у французов нет. Однако вторая половина встречи получилась совсем другой. Бельгийцы, добившись комфортного перевеса, ощутимо расслабились и заранее уверовали в то, что соперник прекратил сопротивление. Коллектив Дидье Дешама, напротив, вернулся на поле с сумасшедшим настроем. Он буквально вжал соперников в их штрафную. Едва теряя мяч, действующие чемпионы планеты тут же организовывали высокий прессинг, вынуждая защитников совершать ошибки. Теперь «красные дьяволы» с трудом выходили со своей половины поля.

А главное, наконец пошла игра у звёздного атакующего трио. Мбаппе и Бензема регулярно искали друг друга передачами. Начал полезнее действовать до того незаметный Антуан Гризманн. На 62-й минуте Бензема после паса Мбаппе сократил отставание в счёте. А вскоре Юри Тилеманс в штрафной сбил Гризманна. Судья Даниэль Зиберт поначалу пенальти не назначил, но, посмотрев повтор, изменил своё решение. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Мбаппе.

Концовка же вовсе получилась невероятной. Сначала Лукаку после прострела с левого фланга вывел Бельгию вперёд, но сделал это из положения вне игры. Затем Поль Погба со стандарта пробил в крестовину. Однако на 90-й минуте французы всё же добились своего. Они буквально смяли левый фланг обороны соперника. А Тео Эрнандес после подачи Павара нанёс точный удар в дальний угол. Так, подопечные Дешама совершили невероятный камбэк и вышли в финал Лиги наций. А талантливое поколение бельгийцев лишилось очередного шанса на завоевание трофея со сборной.