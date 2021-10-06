Сборная Испании пробилась в финал Лиги наций УЕФА

Сборная Испании по футболу одержала победу над командой Италии в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА.

Игра, которая прошла в Милане, завершилась со счётом 2:1 в пользу испанцев.

В составе испанской команды дубль оформил Ферран Торрес (17-я и 47-я минуты). В сборной Италии отличился Лоренцо Пеллегрини (83).

Итальянцы остались в меньшинстве на 42-й минуте после удаления капитана команды Леонардо Бонуччи. Главным арбитром матча был россиянин Сергей Карасёв.

Ранее бывший главный тренер сборной Словакии по футболу Владимир Вайсс поделился ожиданиями от октябрьских матчей квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с участием команды России.