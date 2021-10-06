Вайсс назвал отсутствие Дзюбы потерей для сборной России в матче со Словакией

Бывший главный тренер сборной Словакии по футболу Владимир Вайсс поделился ожиданиями от октябрьских матчей квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года с участием команды России.

«Сейчас наши сборные близки друг к другу по силе. Тут дело ещё и в том, что у вас сейчас много молодёжи. К тому же не сыграет Дзюба — это потеря для атаки, а у нас, наоборот, много опытных игроков, давно выступающих в сильных лигах», — цитирует Вайсса «Чемпионат».

По его мнению, Станислав Черчесов был очень хорошим тренером для сборной России. Вайсс добавил, что его зря критиковали перед чемпионатом мира 2018 года, поскольку на турнире команда под его руководством играла великолепно.

«Он вернул вашей стране гордость за футбольную сборную», — отметил Вайсс.

Напомним, Дзюба не был вызван в национальную команду на сентябрьские встречи отбора чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой. Потом форвард отказался от вызова на октябрьские игры, сославшись на плохую физическую форму. 8 октября сборная России встретится со Словакией в Казани, а 11-го числа сыграет со Словенией в Мариборе.

Ранее бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал решение Дзюбы отказаться от вызова в сборную России.