Комбаров — о решении Дзюбы: от сборной я бы не отказался никогда

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Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал решение форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в сборную России по футболу на октябрьские матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года.
Комбаров — о решении Дзюбы: от сборной я бы не отказался никогда
  • РИА Новости

«Я не расстроился этому. И без него сборная покажет достойный результат. У нас есть кому играть в нападении. От сборной я бы не отказался никогда. Единственная причина, почему можно не поехать в сборную, — это травма. Других причин быть не может», — цитирует Комбарова «Спорт-Экспресс».

Напомним, Дзюба не был вызван в национальную команду на сентябрьские встречи отбора чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой. Потом форвард отказался от вызова на октябрьские игры, сославшись на плохую физическую форму. 8 октября сборная России встретится со Словакией в Казани, а 11-го числа сыграет со Словенией в Мариборе.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, нужен ли ему Дзюба.

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