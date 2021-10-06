Карпин признался, что Дзюба был нужен сборной России
- © Dmitry Golubovich
- globallookpress.com
«Да», — ответил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
Тренер также ответил, расстроен ли он тем, что Дзюба не приедет на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией и Словакией.
«Нет», — подчеркнул он.
Напомним, Дзюба не был вызван в национальную команду на сентябрьские встречи отбора чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.
Ранее Карпин прокомментировал попадание Дзюбы в расширенный состав сборной на игры отбора ЧМ-2022 со Словенией и Словакией.