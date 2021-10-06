Карпин признался, что Дзюба был нужен сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, нужен ли ему в национальной команде нападающий «Зенита» Артём Дзюба.

«Да», — ответил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Тренер также ответил, расстроен ли он тем, что Дзюба не приедет на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словенией и Словакией.

«Нет», — подчеркнул он.

Напомним, Дзюба не был вызван в национальную команду на сентябрьские встречи отбора чемпионата мира — 2022 с Хорватией, Кипром и Мальтой.

Ранее Карпин прокомментировал попадание Дзюбы в расширенный состав сборной на игры отбора ЧМ-2022 со Словенией и Словакией.