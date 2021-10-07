Федотов — о судействе Карасёва: не понимаю, чем возмущаются итальянцы

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство Сергея Карасёва в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА между сборными Италии и Испании (1:2).

«Удаление Бонуччи в матче с Испанией было по делу. В эпизоде с первой карточкой я не считаю, что был фол, — испанец упал сам. Но вести себя, как Бонуччи, нельзя — поэтому он и получил предупреждение. А по второй карточке вопросов у меня нет: рука согнута в локте, был фол — эта жёлтая вообще близка к красной, просто не хватило амплитуды. Не понимаю, чем возмущаются итальянцы», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Он отметил, что если бы Карасёв не показал карточку, то всё равно началась бы бойня.

Федотов считает, что Карасёв отсудил хорошо.

Встреча проходила в Милане и завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Испании.

На 42-й минуте игры Карасёв удалил с поля защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи.

Ранее Николаев оценил работу Карасёва в матче Испания — Италия.