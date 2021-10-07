Николаев оценил работу Карасёва в матче Испания — Италия
- РИА Новости
«Матч был непростым. Тем более исторически у встреч национальных команд Италии и Испании эмоциональная подоплёка, поэтому смело можно сказать, что Сергей справился с этой игрой. Удаление было абсолютно по делу, и для таких темпераментных команд оно было воспринято игроками абсолютно нормально. На повторах чётко видно, что в борьбе использовался локоть, поэтому красная карточка была справедливой», — приводит слова Николаева ТАСС.
По его мнению, Карасёв и его бригада очень уверенно провели встречу.
«Уверен, ни у одной из команд нет претензий по работе российской бригады. Та планка единоборств, которую Сергей задал, была адекватной, и здорово, что арбитры давали играть, как и должно быть в европейских играх такого уровня», — сказал он.
Встреча проходила в Милане и завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Испании.
На 42-й минуте игры Карасёв удалил с поля защитника сборной Италии Леонардо Бонуччи.
Ранее нападающий сборной Италии Федерико Кьеза выразил мнение, что Карасёв ошибочно удалил Бонуччи в матче с Испанией.