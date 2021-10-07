Кьеза считает, что Карасёв ошибочно удалил Бонуччи в матче с Испанией

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Нападающий сборной Италии Федерико Кьеза прокомментировал поражение в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА с Испанией (1:2).
Кьеза считает, что Карасёв ошибочно удалил Бонуччи в матче с Испанией
  • © Marco Bertorello/Pool via AP

«Я считаю, что арбитр был очень суров с Бонуччи, потому что я никогда не видел на международном уровне такой бессмысленной жёлтой карточки за несогласие с решением судьи. Я считаю, что первая жёлтая Бонуччи — это ошибка. Леонардо — капитан команды, он имеет право получить больше информации от судьи», — цитирует Кьезу Football Italia.

Напомним, что российский арбитр Сергей Карасёв показал две жёлтые карточки Леонардо Бонуччи и удалил футболиста с поля.

Матч в Милане, на стадионе «Сан-Сиро», завершился со счётом 1:2 не в пользу сборной Италии.

Ранее Джорджо Кьеллини прокомментировал поражение от Испании в полуфинале Лиги наций УЕФА (1:2).

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