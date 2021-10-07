Кьеллини: поражение Испании поможет нам прогрессировать

Защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини прокомментировал поражение от Испании в полуфинале Лиги наций УЕФА (1:2).

«Конечно, жаль, что мы проиграли в Милане, но мы гордимся своей невероятной серией без поражений. Это необходимый этап в процессе роста команды, которая может выступать ещё лучше. Мы хотели продолжить серию без поражений, но проигрыш Испании поможет нам прогрессировать», — цитирует Кьеллини Football Italia.

Он добавил, что команда была близка к тому, чтобы сравнять счёт в матче.

Матч, проходивший в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершился со счётом 1:2 в пользу испанцев.

Ранее Манчини осудил болельщиков, освиставших Доннарумму в матче против Испании.