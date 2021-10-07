Манчини осудил болельщиков, освиставших Доннарумму в матче против Испании

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вступился за голкипера команды Джанлуиджи Доннарумму, который был освистан болельщиками в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА против Испании (1:2).

«Конечно, это не понравилось ни Джанлуиджи, ни всем остальным. Впрочем, Доннарумма справился неплохо. Мы расстроены, ведь это был матч сборной, а не клубная игра. Болельщики могли бы приберечь все это для другой встречи, например, ПСЖ — «Милан», потому что сборная Италии — превыше всего», — цитирует Манчини Football Italia.

Матч, проходивший в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершился со счётом 1:2 в пользу испанцев.

Болельщики освистали Доннарумму за переход из «Милана» в ПСЖ.

Ранее болельщики «Милана» вывесили баннер против Доннаруммы накануне матча Италия — Испания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить