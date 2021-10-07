Манчини осудил болельщиков, освиставших Доннарумму в матче против Испании

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини вступился за голкипера команды Джанлуиджи Доннарумму, который был освистан болельщиками в полуфинальном матче Лиги наций УЕФА против Испании (1:2).

«Конечно, это не понравилось ни Джанлуиджи, ни всем остальным. Впрочем, Доннарумма справился неплохо. Мы расстроены, ведь это был матч сборной, а не клубная игра. Болельщики могли бы приберечь все это для другой встречи, например, ПСЖ — «Милан», потому что сборная Италии — превыше всего», — цитирует Манчини Football Italia.

Матч, проходивший в Милане на стадионе «Сан-Сиро», завершился со счётом 1:2 в пользу испанцев.

Болельщики освистали Доннарумму за переход из «Милана» в ПСЖ.

Ранее болельщики «Милана» вывесили баннер против Доннаруммы накануне матча Италия — Испания.