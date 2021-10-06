Болельщики «Милана» вывесили баннер против Доннаруммы накануне матча Италия — Испания

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Болельщики «Милана» разместили гневный баннер в адрес итальянского голкипера «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруммы.

«Доннарумма, тебя больше никогда не ждут в Милане», — написано на плакате.

Напомним, что 6 октября в Милане на стадионе «Сан-Сиро» пройдёт полуфинальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Италии и Испании.

Миланские болельщики не простили Доннарумме переход из «Милана» в ПСЖ в летнее трансферное окно.

В прошлом сезоне голкипер сыграл за миланский клуб 48 матчей.

Ранее сообщалось, что документ с первой подписью Месси выставлен на аукцион.

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