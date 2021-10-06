Документ с первой подписью Месси выставлен на аукцион
Об этом сообщает Twitter Varsky Sports.
Документу с подписью футболиста более 20 лет. Она датирует 1995 — 2000 годами, когда Месси выступал за «Ньюэллс Олд Бойз». В настоящий момент за него предлагают $20 тысяч. Торги начались с $10 тысяч.
Напомним, что Месси в летнее трансферное окно на правах свободного агента перешёл из каталонской «Барселоны» в ПСЖ.
За парижский клуб он отметился одним мячом в пяти матчах.
Ранее гол Месси был признан лучшим во втором туре Лиги чемпионов.