Гол Месси признан лучшим во втором туре Лиги чемпионов
- Reuters
Первое место занял гол форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в игре с «Манчестер Сити» (2:0).
The Goal of the Week results are in - and it's good news for Leo Messi 🙌#UCLGOTW | @Heineken | #UCLpic.twitter.com/MlnocL2eKF— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2021
Второе место занял гол Себастьяна Тиля из «Шерифа». Третий — Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед»), четвёртый — Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид»).
Третий тур Лиги чемпионов стартует 19 октября.
Ранее Семак высказался о равенстве голов за ПСЖ с Месси.