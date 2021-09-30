Гол Месси признан лучшим во втором туре Лиги чемпионов

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Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвала автора лучшего гола второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Гол Месси признан лучшим во втором туре Лиги чемпионов
  • Reuters

Первое место занял гол форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в игре с «Манчестер Сити» (2:0).

Второе место занял гол Себастьяна Тиля из «Шерифа». Третий — Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед»), четвёртый — Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид»).

Третий тур Лиги чемпионов стартует 19 октября.

Ранее Семак высказался о равенстве голов за ПСЖ с Месси.

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