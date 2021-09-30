Гол Месси признан лучшим во втором туре Лиги чемпионов

Пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвала автора лучшего гола второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первое место занял гол форварда «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в игре с «Манчестер Сити» (2:0).

The Goal of the Week results are in - and it's good news for Leo Messi 🙌#UCLGOTW | @Heineken | #UCLpic.twitter.com/MlnocL2eKF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 30, 2021

Второе место занял гол Себастьяна Тиля из «Шерифа». Третий — Алекс Теллес («Манчестер Юнайтед»), четвёртый — Антуан Гризманн («Атлетико Мадрид»).

Третий тур Лиги чемпионов стартует 19 октября.

Ранее Семак высказался о равенстве голов за ПСЖ с Месси.