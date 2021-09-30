Семак высказался о равенстве голов за ПСЖ с Месси

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после победы на шведским «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал равенстве голов за француский «Пари Сен-Жермен» с нападающим Лионелем Месси.
Семак высказался о равенстве голов за ПСЖ с Месси
  • AP
  • © Christophe Ena

«Это серьёзное достижение для меня. Но у Месси, в отличие от меня, ещё всё впереди. Поздравляю Лионеля», — сказал тренер в интервью пресс-службе«Зенита».

Напомним, что Семак игра за ПСЖ с 2005 по 2006 год и забил один мяч в 26 матчах.

28 сентября Месси забил дебютный мяч за французскоую команду в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» победил шведский «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

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