Семак высказался о равенстве голов за ПСЖ с Месси

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак после победы на шведским «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов прокомментировал равенстве голов за француский «Пари Сен-Жермен» с нападающим Лионелем Месси.

«Это серьёзное достижение для меня. Но у Месси, в отличие от меня, ещё всё впереди. Поздравляю Лионеля», — сказал тренер в интервью пресс-службе«Зенита».

Напомним, что Семак игра за ПСЖ с 2005 по 2006 год и забил один мяч в 26 матчах.

28 сентября Месси забил дебютный мяч за французскоую команду в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» победил шведский «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.