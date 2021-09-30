Семак высказался о равенстве голов за ПСЖ с Месси
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«Это серьёзное достижение для меня. Но у Месси, в отличие от меня, ещё всё впереди. Поздравляю Лионеля», — сказал тренер в интервью пресс-службе«Зенита».
Напомним, что Семак игра за ПСЖ с 2005 по 2006 год и забил один мяч в 26 матчах.
28 сентября Месси забил дебютный мяч за французскоую команду в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» победил шведский «Мальмё» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.