«УЕФА по уши влезает в политику»: Крым изобразили частью Украины в презентации логотипа Евро-2024

УЕФА опубликовал презентационный ролик логотипа чемпионата Европы по футболу 2024 года, в котором Крым был показан частью Украины, а не России. Также в нём заметили «накладки» с изображением Калининградской области. Комментируя действия УЕФА, в Крыму заявили, что спорт в очередной раз стал инструментом политики, однако сам инцидент «ни на что не влияет и ничего не меняет»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал видеоролик, в котором полуостров Крым был изображён как часть Украины.

Мероприятие, в рамках которого было показано спорное видео, состоялось 5 октября в Берлине — одном из десяти немецких городов, которые через три года примут турнир. Логотип Евро-2024 был представлен в рамках торжественной церемонии на стадионе «Олимпиаштадион». На нём символически изображена крыша этой арены, разукрашенная в цвета флагов 55 стран-членов УЕФА, а в её центре находится кубок Анри Делонэ — главный трофей соревнований.

Логотип был показан во время анимационного видеоролика, который впоследствии был опубликован на официальном сайте УЕФА. В его начале на четыре секунды появляется схематичная карта Европы. На ней Крым закрашен жёлтыми и синими полосками, как и территория Украины, а не белыми, синими и красными, как у России.

Также художники ошиблись с изображением Калининградской области. На некоторое время она показана тёмно-синей, хотя основная часть России закрашена белым. Затем с помощью анимации обе территории покрывают полосками, однако они заметно отличаются по своей толщине. При этом в случае с другими странами, состоящими из нескольких частей, таких неточностей не допущено.

На своём официальном сайте УЕФА отметил, что вся символика Евро-2024, включающая в себя логотип и презентационный ролик, была создана в сотрудничестве с Футбольным союзом Германии и принимающими турнир городами. Разработкой бренда занималось португальское агентство VMLY&R Branding.

Ролик УЕФА раскритиковал глава Крыма Сергей Аксёнов. Он заявил, что организации не стоило смешивать спорт с политикой.

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«К сожалению, спорт в очередной раз стал инструментом политики, причём политики лживой и нечистоплотной. УЕФА, вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и задачами, связанными с развитием футбола, идёт на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым собственный авторитет. Безусловно, это обстоятельство ни на что не влияет и ничего не меняет. Жаль только, что времена, когда спорт был вне политики, остались в прошлом, а известное изречение «спорт без границ» потеряло всякий смысл», — написал Аксёнов в Facebook.

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«Плохая история. УЕФА по уши влезает в политику, забывая о своих прямых обязанностях перед спортсменами и футбольными болельщиками. Последствия, уверен, будут, и из разряда далеко не лучших», — заявил Косачёв.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв призвал УЕФА уважать мнение жителей Крыма, которые проголосовали за присоединение к России. Он также предложил Российскому футбольному союзу (РФС) дать свою оценку произошедшему.

«К сожалению, русофобское настроение добралось и до УЕФА. Уважаемая футбольная организация пренебрегает мнением граждан Крыма, которые давно сделали свой выбор. Два варианта: либо это сделано по незнанию, что маловероятно, либо они попросту не хотят ругаться с Украиной. Вы же знаете, как наши соседи начинают нервничать в подобной ситуации. На месте РФС подготовил бы письмо с объяснением ситуации. Если футбольные чиновники не знают, что Крым является территорией России, значит, надо поставить их в известность. Может, они по старинке живут и не читают новости? Или плохо знают историю? Ведь с момента присоединения прошло семь лет!» — сказал Свищёв «Чемпионату».

В свою очередь, в УЕФА прокомментировали «Спорт-Экспрессу» включение Крыма в состав Украины.

«Карта Украины в анимационном видео отражает резолюцию 68/262 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была широко одобрена государствами-членами и которая признает территориальные границы Украины с включением Крыма», — заявили в пресс-службе УЕФА.

Это уже не первый случай, когда УЕФА оказывается в центре скандала из-за Крыма. Во время Евро-2020 организация одобрила форму сборной Украины, на которой был изображён контур страны вместе с полуостровом, а также содержались фразы «Слава Украине!» и «Героям слава!». В ответ РФС направил в УЕФА обращение с требованием убрать все элементы с политическим посылом. Тогда УЕФА обязала Украину убрать часть лозунга.