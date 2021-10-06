Аксёнов отреагировал на решение УЕФА изобразить Крым в составе Украины

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Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изобразить Крым в составе Украины на презентации логотипа чемпионата Европы 2024 года.
Аксёнов отреагировал на решение УЕФА изобразить Крым в составе Украины
  • РИА Новости

«К сожалению, спорт в очередной раз стал инструментом политики, причём политики лживой и нечистоплотной. Союз европейских футбольных ассоциаций вместо того, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями и задачами, связанными с развитием футбола, идёт на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым свой собственный авторитет», — написал Аксёнов в своем Telegram-канале.

Глава Крыма отметил, что решение УЕФА изобразить Крым в составе Украины ни на что не влияет и ничего не меняет.

«Жаль, что времена, когда спорт был вне политики, остались в прошлом, а известное изречение «спорт без границ» потеряло всякий смысл», — написал он.

Чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля в Германии.

Ранее сообщалось, что УЕФА изобразил Крым в составе Украины на презентации логотипа ЧЕ-2024.

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