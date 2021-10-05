УЕФА представил Крым частью Украины на презентации логотипа ЧЕ-2024
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- © Michael Sohn
Во время презентации ЧЕ была показана карта Европы, на которой контур Украины изображён вместе с Крымом в её составе.
United by Football. ⚽️❤️#EURO2024pic.twitter.com/tx7UTMu7XJ— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 5, 2021
Чемпионат Европы 2024 года состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи пройдут в Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кёльне, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.
Жеребьёвка отборочного турнира европейского первенства состоится в декабре 2022 года.
Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) назначила исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова.