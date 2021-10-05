УЕФА представил Крым частью Украины на презентации логотипа ЧЕ-2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил Крым частью Украины на презентации логотипа чемпионата Европы 2024 года.

Во время презентации ЧЕ была показана карта Европы, на которой контур Украины изображён вместе с Крымом в её составе.

Чемпионат Европы 2024 года состоится с 14 июня по 14 июля в Германии. Матчи пройдут в Берлине, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кёльне, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Жеребьёвка отборочного турнира европейского первенства состоится в декабре 2022 года.

Ранее сообщалось, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) назначила исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова.