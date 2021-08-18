Петраков назначен исполняющим обязанности сборной Украины по футболу

Украинская ассоциация футбола (УАФ) назначила исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

Как написал в Facebook президент УАФ Андрей Павелко, Петраков будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации к чемпионату мира — 2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера.

Павелко пояснил, что решение о назначении Петракова принял исполком УАФ.

Андрей Шевченко ушёл с поста главного тренера сборной Украины после чемпионата Европы — 2020. Экс-форвард «Милана» работал в национальной команде с 2016 года.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтёр» одержал победу над «Монако» в первом матче финального квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.