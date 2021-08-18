Петраков назначен исполняющим обязанности сборной Украины по футболу
- © Андрей Павелко
Как написал в Facebook президент УАФ Андрей Павелко, Петраков будет готовить национальную сборную к дальнейшим выступлениям в квалификации к чемпионату мира — 2022 в статусе исполняющего обязанности главного тренера.
Павелко пояснил, что решение о назначении Петракова принял исполком УАФ.
Андрей Шевченко ушёл с поста главного тренера сборной Украины после чемпионата Европы — 2020. Экс-форвард «Милана» работал в национальной команде с 2016 года.
Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтёр» одержал победу над «Монако» в первом матче финального квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.