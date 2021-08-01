Шевченко покинул сборную Украины по футболу

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил об истечении его контракта с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).

«Сегодня закончился мой контракт с УАФ. Я провёл в сборной пять лет, это был тяжёлый труд, который доказал, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен каждому игроку, каждому человеку, который работал в команде, большое спасибо болельщикам за поддержку и критику, вместе нам удалось показать, что украинский футбол может быть конкурентоспособным и захватывающим», — написал Шевченко в своём Instagram.

44-летний специалист возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Под его руководством команда вышла на Евро-2020 и сумела дойти до четвертьфинала.

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