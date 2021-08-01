Шевченко покинул сборную Украины по футболу

Короткая ссылка
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил об истечении его контракта с Украинской ассоциацией футбола (УАФ).
Шевченко покинул сборную Украины по футболу
  • Reuters

«Сегодня закончился мой контракт с УАФ. Я провёл в сборной пять лет, это был тяжёлый труд, который доказал, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен каждому игроку, каждому человеку, который работал в команде, большое спасибо болельщикам за поддержку и критику, вместе нам удалось показать, что украинский футбол может быть конкурентоспособным и захватывающим», — написал Шевченко в своём Instagram.

44-летний специалист возглавлял сборную Украины с июля 2016 года. Под его руководством команда вышла на Евро-2020 и сумела дойти до четвертьфинала.

Ранее сообщалось, что Дик Адвокат стал главным тренером сборной Ирака по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить